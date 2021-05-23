Masrawy logo white

"عين شمس والألف مسكن وشيراتون".. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 6 ساعات

07:56 م الأحد 23 مايو 2021
"عين شمس والألف مسكن وشيراتون".. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 6 ساعات

انقطاع المياه

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (شارع عين شمس ومتفرعاته - شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته - شارع سليم الأول ومتفرعاته - شارع الزهراء ومتفرعاته - شارع العشرين ومتفرعاته - شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته - شارع أحمد عصمت ومتفرعاته - شارع أحمد عرابي ومتفرعاته - شارع إبراهيم عبدالرازق - الألف مسكن - منطقة الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي)، من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

ووفرت الشركة مياها صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة في حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب مياه الشرب شيراتون الألف مسكن عين شمس

الخبر التالى:

لقاح كورونا| رئيس "فاكسيرا": نستهدف إنتاج 40 مليون جرعة بالتعاون مع الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:زيادة يوليو.. وزير المالية يعلن العلاوة السنوية للموظفين (250 جنيها حدا أدنى)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا