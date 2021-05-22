​​"حماة الوطن" يثمّن جهود القيادة السياسية في وقف نزيف الدم بغزة

ثمّن حزب "حماة الوطن" جهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في وقف نزيف الدم بقطاع غزة، بصدور قرار رسمي برعاية مصرية بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، ما يؤكد دور مصر الكبير والمحوري في ملف القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب أن القيادة السياسية فتحت الباب للقوى السياسية "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"الشعب الجمهوري" و"تنسيقية شباب الأحزاب" لتقديم الدعم للاشقاء في قطاع غزة ودخول أكبر قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى القطاع وهذه هي هدية الرئيس لأشقائنا في غزة.

وأضاف الحزب أن مبادرة الأحزاب السياسية هي استكمال لما بدأته القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديمه دعمًا يقدر بنحو 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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