Masrawy logo white

غدًا.. عودة الإعلامي محمد الباز لبرنامج "آخر النهار" على النهار

09:18 م الجمعة 21 مايو 2021
غدًا.. عودة الإعلامي محمد الباز لبرنامج "آخر النهار" على النهار

الإعلامي محمد الباز

كتب- مينا غالي:

يعود الإعلامي الدكتور محمد الباز، لتقديم برنامج "آخر النهار" علي شبكه قنوات النهار، غدا السبت، وذلك في تمام الساعه الثامنة مساءً، عقب إنتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

ويستعد الإعلامي محمد الباز، للعودة لجماهيره من خلال التحضير لموضوعات هامة تخص الشأن المصري والعربي، فضلًا عن استضافته لكبار المسؤولين في الدولة المصرية، والمواجهات الجريئة مع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لفتح كافة الملفات التى تهم الشارع المصري، وتتضمن حلقة غدًا السبت العديد من الملفات الهامة، أبرزها كواليس وأسرار 11 يوم حرب في غزة، وإلى أين وصل ملف سد النهضة.

يذكر أن الإعلامي الدكتور محمد الباز، يقدم برنامج "آخر النهار"، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعه 8 مساء، فيما يقدمه الإعلامي تامر أمين أيام من الاثنين للخميس.

محمد الباز برنامج آخر النهار قناة النهار

الخبر التالى:

نقيب الصحفيين: استمرار صرف البدل دون خصم.. ودعوى عاجلة بالقضاء الإداري لحسم الخلاف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا