بعد ارتفاعها عالميا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الصباح.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 798 جنيهًا، وهو نفس السعر في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6384 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 15.1 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.81%؛ ليسجل سعر الأوقية 1885.3 دولار، في الساعة 4:12 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت خلال تعاملات الصباح 3 جنيهات للجرام الواحد.