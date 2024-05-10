وزير الأوقاف يؤكد أهمية العمل على تنمية وتطوير المنافع والأماكن العامة

أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة القادمة تأتي تحت عنوان: "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة"، وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة عظيم ومسئوليتنا نحوها كبيرة موضحا أن حق الانتفاع بها ليس ملكا لأحد بعينه فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعا; لأنها لنا جميعا.

وقال، إن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة لا يقف عند حدود المحافظة عليها فحسب بل يمتد إلى العمل على تنميتها والإسهام في تطويرها كما أن علينا أن نتحلى في الأماكن العامة بكل القيم الإنسانية الراقية.