‫ برلمانية تقترح تبرع الأعضاء بمكافأة العضوية لمبادرة إعمار غزة

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إنها تقترح على أعضاء البرلمان بغرفتَيه (نواب وشيوخ)، التبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"؛ تدعيمًا لمبادرة الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة، ولدعم وتلبية الاحتياجات المعيشية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت سلامة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل، وفي القلب منهم ممثلو الشعب المصري في البرلمان.

وأوضحت النائبة أن مصر منذ عام 1948 لم تتأخر يومًا عن قضية فلسطين، كما لم تدخر جهدًا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، فدائمًا تعتبر مصر القضية الفلسطينية ذات أولوية، وعلى مدار عقود ماضية تتحرك لتخفيف الأعباء عنهم؛ فما يجمعنا مع أشقائنا الفلسطينيين يفوق وحدة الدم واللغة والدين والمصالح المشتركة.

وأكدت سلامة أن البرلمان المصري على مدار تاريخه سجَّل أعضاؤه العديد من المواقف المشهودة في التضامن العربي، وهو مبعث للفخر والاعتزاز لنوابه.

ودعت النائبة الدولَ العربية إلى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار غزة، كما دعت أقرانها في البرلمانات العربية إلى التجاوب مع المبادرة المصرية.