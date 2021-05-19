Masrawy logo white

‫ برلمانية تقترح تبرع الأعضاء بمكافأة العضوية لمبادرة إعمار غزة

04:29 م الأربعاء 19 مايو 2021
‫ برلمانية تقترح تبرع الأعضاء بمكافأة العضوية لمبادرة إعمار غزة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إنها تقترح على أعضاء البرلمان بغرفتَيه (نواب وشيوخ)، التبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"؛ تدعيمًا لمبادرة الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة، ولدعم وتلبية الاحتياجات المعيشية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت سلامة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل، وفي القلب منهم ممثلو الشعب المصري في البرلمان.

وأوضحت النائبة أن مصر منذ عام 1948 لم تتأخر يومًا عن قضية فلسطين، كما لم تدخر جهدًا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، فدائمًا تعتبر مصر القضية الفلسطينية ذات أولوية، وعلى مدار عقود ماضية تتحرك لتخفيف الأعباء عنهم؛ فما يجمعنا مع أشقائنا الفلسطينيين يفوق وحدة الدم واللغة والدين والمصالح المشتركة.

وأكدت سلامة أن البرلمان المصري على مدار تاريخه سجَّل أعضاؤه العديد من المواقف المشهودة في التضامن العربي، وهو مبعث للفخر والاعتزاز لنوابه.

ودعت النائبة الدولَ العربية إلى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار غزة، كما دعت أقرانها في البرلمانات العربية إلى التجاوب مع المبادرة المصرية.

مجلس النواب الدكتورة سكينة سلامة مبادرة إعمار غزة القدس الرئيس السيسي

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل مساحة أرض في البحيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:استمرار الإجراءات.. الحكومة تصدر بيانها بعد انتهاء اجتماع أزمة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا