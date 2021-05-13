تأكيد مصري روسي على ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي المباشر

12:18 م الخميس 13 مايو 2021
تأكيد مصري روسي على ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي المباشر

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، عن قلقهما إزاء التصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي الحالي مُشددين على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين لمنع تفاقم الأزمة.

وتبادل شكري ولافروف، خلال اتصال هاتفي، الخميس، الآراء بالتفصيل حول المسائل الملحة المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات في القدس الشرقية، حسبما أعلنت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم".

وذكر البيان أن الوزيرين "أعربا عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد الخطيرة من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودعا إلى وضع حد في أسرع وقت ممكن للعنف الذي يهدد بمزيد من التصعيد".

وأشارت الوزارة إلى تأكيد الجانبين على مساعي القاهرة وموسكو لمواصلة تنسيق جهودهما بشكل وثيق من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة، لاسيما من خلال تفعيل آلية "الرباعية" الخاصة بتسوية النزاع في الشرق الأوسط (وهي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأجرت روسيا في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" المسيطرة على غزة في مسعى لتهدئة التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية.

سامح شكري سيرجي لافروف السلطة الفلسطينية حركة حماس القدس قطاع غزة

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