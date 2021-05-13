لتجنب انتشار كورونا.. الصحة تكشف طريقة آمنة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

12:22 م الخميس 13 مايو 2021
لتجنب انتشار كورونا.. الصحة تكشف طريقة آمنة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان، طريقة آمنة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استخدم الرسائل الإلكترونية ومكالمات الفيديو لتهنئة عائلتك بعيد الفطر المبارك بدلًا من الزيارات والتجمعات وذلك لمنع انتقال عدوى كوفيد-١٩.

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هالة زايد وزارة الصحة عيد الفطر فيروس كورونا

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