لتجنب انتشار كورونا.. الصحة تكشف طريقة آمنة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الصحة والسكان، طريقة آمنة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استخدم الرسائل الإلكترونية ومكالمات الفيديو لتهنئة عائلتك بعيد الفطر المبارك بدلًا من الزيارات والتجمعات وذلك لمنع انتقال عدوى كوفيد-١٩.