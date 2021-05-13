كورونا في 24 ساعة| مصر تستقبل مليون و700 ألف جرعة من "أسترازينيكا" و"فاكسيرا": البدء بتصنيع اللقاح الصيني

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالة حتى اليوم.

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