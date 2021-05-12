الصحة تكشف مواعيد تلقي لقاح كورونا خلال عطلة عيد الفطر
كتب يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد تلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خلال عطلة عيد الفطر المبارك
وأضافت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه يمكن التوجه إلى مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عطلة عيد الفطر، من الساعة ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً، لتلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بالفيروس، وخاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتابعت وزارة الصحة: لحجز اللقاح إلكترونيًا يرجى زيارة الموقع
www.egcovac.mohp.gov.eg
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.
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