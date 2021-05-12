بعد غلق الحدائق.. كيفية قضاء عيد الفطر في المنزل (خريطة الأفلام والمسلسلات)

كتب- مينا غالى:

استعدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية و قنواتها التلفزيونية مجموعة متميزة البرامج والأفلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الفطر المبارك وجاءت كالتالى :

التليفزيون المصري يحتفل بعيد الفطر

استعدت قنوات التليفزيون المصرى الثانية والفضائية بخطة برامجية متميزة للاحتفال بعيد الفطر تتضمن عدد من البرامج والسهرات والمسرحيات والأفلام وتُقدم الخرائط على النحو التالى :

القناة الثانية

أول أيام العيد:

تقدم فى فترة الصباح مسلسل الكبير قوى يعقبه برامج شباب ع الهوا و مجلة السينما و فى فترة بعد الظهيرة فى الثالثة و الربع تلتقون و الفيلم العربى " تيمور و شفيقة " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ً و مسرحية " مدرسة المشاغبين " .

ثانى أيام العيد :

تقدم فى فترة الصباح مسلسل الكبير قوى يعقبه برامج قبل النداء و شباب ع الهوا و فى فترة بعد الظهيرة فى الثالثة و الربع تلتقون و الفيلم العربى " عفريته اسماعيل يس " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ً و مسرحية " الدخول بالملابس الرسمية " .

ثالث ايام العيد :

تقدم فى فترة الصباح مسلسل الكبير قوى يعقبه برامج شباب ع الهوا و قولوا للناس حسنا و فى فترة بعد الظهيرة فى الثالثة و الربع تلتقون و الفيلم العربى " الجزيرة " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ً و مسرحية " شاهد ماشفش حاجة " .

رابع ايام العيد :

تقدم فى فترة الصباح مسلسل الكبير قوى يعقبه برامج شباب ع الهوا و قولوا للناس حسنا و فى فترة بعد الظهيرة فى الثالثة و الربع تلتقون و الفيلم العربى " شلة المحتالين " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ً و مسرحية " غزل البنات " .

القناة الفضائية المصرية

أول أيام العيد

تقدم فى فترة الصباح برنامج صباح الخير يا مصر، و يعقبها الفيلم العربى "دايما معاك " ، و يعقبة برنامج سيدتى و نور فى قلبى و سينما و بس ، وفى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثالثة عصراً ً تعرض مسرحية " هاللو شلبى " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " عسكر فى المعكسر " .

ثانى ايام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برنامج صباح الخير يا مصر، و يعقبه برامج مجلس الفقه و كنوز من تراثنا و ستوديو الشارع ، ثم الانتقال لنقل شعائر صلاة الجمعه ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثالثة عصراً ً و مسرحية " فارس و بنى خيبان " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " غبى منه فيه " .

ثالث ايام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برنامج صباح الخير يا مصر ، و يعقبه الفيلم العربى " العتبة الخضراء " ، و يعقبة برنامج سيدتى و شقاوة شطار و بالبنط العريض ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثالثة عصراً ً و مسرحية " لعبة الست " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " المصلحة " .

رابع ايام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برنامج صباح الخير يا مصر ، و يعقبه الفيلم العربى " العذب الثلاثة " ، و يعقبة برنامج سيدتى و بلاد طيبة و علاقات خارجية ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثالثة عصراً ً و مسرحية " لعبة الست " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " المصلحة " .

قنوات النيل المتخصصة

استعدت قنوات النيل المتخصصة بخطة برامجية متميزة للاحتفال بعيد الفطر تتضمن عدد من البرامج والسهرات والمسرحيات والافلام وتُقدم الخرائط على النحو التالى :

نايل سينما في عيد الفطر

تعرض قناة نايل سينما مجموعة من الافلام المتنوعة و المتميزة مابين الكوميدى و الاكشن .

أول أيام عيد الفطر أفلام:

8.00 م فيلم هندي

11.30 م فيلم غبي منه فيه

3.00 ص المجانين في نعيم

4.30 ص آيس كريم في جليم

ثاني أيام عيد الفطر أفلام:

7.30 م الحب الأول

11.30 م المصلحة

2.30 ص عفريتة إسماعيل يس

4.30 ص ألف بوسة وبوسة

ثالث أيام عيد الفطر أفلام:

7.30 م واحدة بواحدة

11.30 م بنات العم

2.30 ص الفرسان الثلاثة

4.30 ص حنفي الأبهة

رابع أيام عيد الفطر أفلام:

7.30 م صعيدي رايح جاي

11.30 م قبلات مسروقة

2.30 ص قمر 14

4.30 ص لسلة عسل

نايل لايف في عيد الفطر

في أول أيام عيد الفطر تذيع القناة في الحادية عشرة صباحاً الفيلم العربي "المصلحة"، وفي الثانية من صباح اليوم الثاني مسرحية "العيال كبرت"، وفي العاشرة من مساء ثاني أيام العيد تذيع القناة الفيلم العربي "علي بابا والأربعين حرامي" ، وفي الثانية من صباح اليوم التالي تعرض القناة مسرحية "راقصة قطاع عام"، وفي ثالث أيام عيد الأضحى تذيع القناة حفل الفنان "تامر حسني" من مارينا في العاشرة مساءً ، وفي الثانية من صباح اليوم التالي تذيع مسرحية "شارع محمد علي" بطولة فريد شوقي ، شريهان ، هشام سليم ، وحيد سيف ، المنتصر بالله.

نايل كوميدي

تقدم القناة في السابعة مساء كل يوم من أيام عيد الفطر فيلم عربي كوميدي من بطولة نجيب الريحاني ففي أول أيام العيد تذيع الفيلم العربي "سي عمر" ، وفي ثاني أيام العيد "سلامة في خير" وفي ثالث أيام العيد "أبو حلموس".

أما بالنسبة للمسرحيات فتذيع القناة في الثانية عشرة منتصف الليل مسرحية كوميدية ففي أول أيام العيد مسرحية "حزمني يا" وفي ثاني أيام العيد مسرحية "لعبة الست"، وفي ثالث أيام العيد مسرجية "سك على بناتك".

قناة العائلة في عيد الفطر

تقدم القناة أول أيام العيد الفيلم العربى ليلة عسل، ومسرحية "الهمجى"، كما تلتقون و مسلسلات "المال و البنون" و "الضوء الشارد" و" نيللى و شريهان " ، و ست كوم " راجل و ست ستات ".

وتقدم القناة ثانى أيام العيد الفيلم العربى واحدة بواحدة، و مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، كما تلتقون و مسلسلات "المال و البنون" و "الضوء الشارد" و" نيللى و شريهان " و ست كوم " راجل و ست ستات ".

وتقدم القناة ثالث أيام العيد الفيلم العربى محطة الأنس، و مسرحية "شاهد ما شفش حاجة "، كما تلتقون و مسلسلات "المال و البنون" و "الضوء الشارد" و" نيللى و شريهان " و ست كوم " راجل و ست ستات ".

ماسبيرو زمان

تقدم القناة فى أول ايام العيد الفيلم العربى" واحدة بواحدة "، و مسرحية "شاهد ما شفش حاجة "، و برنامج الجائزة الكبرى ، و حفل الموسيقار الراحل سيد مكاوى جزء أول و مسلسلات " الوعد الحق "و " السيرة الهلالية " و " غوايش ".

تقدم القناة فى ثانى أيام العيد الفيلم العربى" سى عمر " ، و مسرحية "الدلوعة " ، و برنامج ليلتى حلقة المطربة دينا حداد ، و حفل الموسيقار الراحل سيد مكاوى جزء ثانى ، و مسلسلات " الوعد الحق "و " السيرة الهلالية " و " غوايش ".

تقدم القناة فى ثالث ايام العيد الفيلم العربى" ابن حميدو "، و مسرحية "راقصة قطاع عام " ، و برنامج ليلتى حلقة المطربة دينا حداد ، وحفل الفنانة وردة بعمرى كله حبيتك ، ومسلسلات " الوعد الحق "و " السيرة الهلالية " و " غوايش ".