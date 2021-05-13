بث مباشر| مصر تتسلم دفعة ضخمة من لقاح إسترازينيكا

12:40 ص الخميس 13 مايو 2021
بث مباشر| مصر تتسلم دفعة ضخمة من لقاح إسترازينيكا

صورة من الفيديو

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وصول الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بمطار القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، بثا مباشرا من مطار القاهرة لوصول الدفعة الثانية من اللقاح البالغة مليون و٧٦٨ ألفًا و٨٠٠ جرعة.

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