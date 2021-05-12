محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن مديرية الصحة بالقاهرة رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأشار عبدالعال، إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.

كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية منذ بدء أزمة كورونا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.