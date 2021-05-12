السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الفطر

كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم.

وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس قد أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً للأردن الشقيق حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.