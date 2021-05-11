10 شروط لإنشاء مظلات سيارات على أرصفة الطريق بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، شروط الموافقة على تقنين عمل مظلات سيارات على أرصفة الطرق، وللاستفادة من الموافقة على عمل مظلات سيارات للفيلات فقط، يتم تقديم طلب إلى جهاز المدينة مرفق به المستندات الدالة على ملكية الأرض.

كما تم تحديد 171 جنيها سعر المتر في العام طبقا لموافقة السلطة المختصة، وهذه الأموال هي رسوم للموافقة على تركيب مظلة فقط وليست موافقة على حق انتفاع للرصيف.

وتشمل الشروط:

1 - سلامة الموقف المالي والتنفيذي والقانوني لقطعة الأرض.

2- أن تستخدم المساحة أسفل المظلات كأماكن انتظار للسيارات فقط وعدم السماح باستخدامها باي استخدامات اخري

3- تكون مفتوحة الجوانب ومن موارد سهلة الفك والتركيب ( خشب - قماش -....) في كابولي.

4- أن يتم تثبيت المظلة بسور القطعة وبحد أقصى للعمل حتى نهاية الرصيف بدون أعمدة ويكون ارتفاعها مع ارتفاع السور مع المحافظة على مسار المشاة.

ه- يتم تجديد التصريح بشأنها كل ثلاث سنوات وأخذ تعهد من المخصص له قطعة الأرض باخلاء الرصيف والإزالة في حالة طلب الجهاز أو إنتهاء مدة مقابل الانتفاع أيهما أقرب

6- يحصل عنها مقابل انتفاع سنوى عن مساحة المظلة طبقا للقواعد المتبعة والمعمول بها بالهيئة في هذا الخصوص.

7 - يتحمل العميل (المخصص له قطعة الأرض) تكلفة الإنشاء والتعديلات بالرصيف ودون تحمل الجهاز أي أعباء مالية مع الحفاظ على المرافق القائمة إن وجدت، كما يكون تأمين المظلة وتأمين الغير تحت مسؤولية مالك العطار.

8 - في حالة سابق إقامة مظلات مخالفة يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوى من تاريخ إقامتها وعدم إزالتها في حالة مطابقتها للشروط سالفة الذكر.

9 - مراعاة توحيد الشكل الجمالي والطابع المعماري للمنطقة وكذا الحصول على الموافقة الفنية من الجهاز على التصميم المقدم.

10- لا يسمح بعمل آية سلاسل أو جنازير أو اي نوع من أنواع إعاقة حركة المرور وفي حالة المخالفة تلغي الموافقة مع تحميل العميل أي مصروفات لازمة لإعادة الشيء لاصلة، مع عدم مسئولية الجهاز عن أي نزاعات تنشأ من تنظيم استخدام هذه المظلات بين قاطني قطعة الأرض.