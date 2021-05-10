البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الفطر

كتب- مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في تهنئته: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء.. وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب.