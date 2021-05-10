البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الفطر

11:18 ص الإثنين 10 مايو 2021
البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الفطر

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في تهنئته: بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء.. وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب.

البابا تواضروس رئيس الوزراء عيد الفطر مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: 3 أمور يجب الالتزام بها ليظل العيد فرحة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موعد والقناة الناقلة ومعلق قمة الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا