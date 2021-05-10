وزير الأوقاف: 3 أمور يجب الالتزام بها ليظل العيد فرحة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب على المسلمين الالتزام بثلاثة أمور يظل بها العيد فرحة، وذلك في منشور له على صفحته الرسمية، اليوم الاثنين.

وأوضح جمعة أن تلك الأمور هي: التوسعة على الفقراء، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم تجديد الأحزان السالفة.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا، هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس غدٍ الثلاثاء، الـ11 من مايو لعام ٢٠٢١.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريح أدلى به اليوم، إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا دكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

وأوضح رئيس المعهد أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 11- 14 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 3 و17 دقيقة.

وأكد رئيس المعهد أنه وفقًا لتلك الحسابات سيكون يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، هو المتمم لشهر رمضان المبارك.