بعد طرحها بدقائق.. نفاد "جي إم سي هامر EV" الكهربائية 2022 بالأسواق (صور)

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت مجموعة شركات جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أنه تم حجز كل الكمية التي طرحتها للحجز من سيارتها الكهربائية الجديدة من طراز جي. إم. سي هامر إي.في إيدشن 1 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) خلال دقائق.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن جنرال موتورز أعادت الاسم التجاري هامر كعلامة تجارية فرعية تحت العلامة التجارية لسيارات جي.إم.سي.

وقد فتحت باب الحجز للسيارة جي.إم.سي هامر إي.في 2022 في فئة الشاحنات الخفيفة (بيك آب) والتي تعتزم بدء بيعها في الخريف المقبل، في حين تعتزم بدء بيع السيارة جي.إم.سي هامر إي.في 2024 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في أواخر 2023.

في الوقت نفسه تعتزم جنرال موتورز بدء طرح الفئتين من السيارة الكهربائية من خلال عدد محدودة من السيارات تحت اسم "إيدشن 1" وقد تم حجز الكمية التي تم طرحها للبيع من الفئتين بيك آب أو إس.يو.في خلال دقائق، سواء عندما تم فتح باب حجز السيارة من فئة الشاحنة الخفيفة في أكتوبر الماضي أو عندما تم فتح باب حجز السيارة من فئة إس.يو.في يوم 3 أبريل الحالي.

يذكر أن الشركة فتحت باب حجز هذه السيارات على موقعها الإلكتروني مقابل إيداع 100 دولار للسيارة الواحدة.

ويبلغ سعر الشاحنة الخفيفة من طراز جي.إم.سي هامر إيدشن 1 إي.في 112595 دولارا وهي مزودة بثلاثة محركات كهربائية بقوة 1000 حصان مع سقف متحرك وشارة خاصة.

في حين يبدأ سعر السيارة هامر إي.في إيدشن 1 من فئة إس.يو.في والمنتظر طرحها في عام 2024 من 105595 دولارا.