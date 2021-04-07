غدا.. "الزراعة" تطلق المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية بحديقة الأورمان

كتب- مصراوي:

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدا الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت عنوان "صناعة الزهور في مصر.. الفرص والتحديات"، وذلك بمناسبة معرض زهور الربيع المقام حاليا بالحديقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل مع المعنيين بقطاع الزهور والزينة في مصر، وبحث التحديات التي تواجههم، للنهوض بهذا الصناعة، بحضور المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور على رأسها، الوضع الراهن لإنتاج زهور ونباتات الزينة، والتحديات التي تواجه صناعة الزهور ونباتات الزينة، وكيفية النهوض النهوض بصناعة الزهور في مصر، وفرص الاستثمار في مجال الزهور ونباتات الزينة، ودور الزهور في زيادة إنتاج نحل العسل والنهوض بالصناعات القائمة عليه، والتسهيلات التي تقدمها وزارة الزراعة لأصحاب المشاتل والإجراءات الخاصة بعمليات الترخيص، والإجراءات الخاصة بزيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق في الخارج لزهور القطف ونباتات الزينة.

ويتحدث في هذه الموضوعات، الدكتورة بشرى عبدالله رئيس قسم بحوث الزينة بمركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل الغندور رئيس بحوث متفرغ بمركز البحوث الزراعية وخبير نباتات الزينة، والدكتورة نجلاء عليوة رئيس قسم بحوث الزينة السابق بمركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، والدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة والمشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية إن المؤتمر هذا العام يقام بالتعاون والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، كأحد الفعاليات الهامة التي ينظمها الركن الإعلامي بالمعرض.

وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون نقطة انطلاق لمؤتمرات وفعاليات دورية ينظمها المركز، ضمن خطة رفع الكفاءة والتطوير واستغلال الإمكانيات المتاحة به، وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ليصبح بيت خبرة لتقديم الاستشارات والخدمات الإعلامية المتكاملة، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة، لكافة الهيئات التابعة للوزارة، والترويج لها بالوسائل التكنولوجية المتعددة.

وأشار المشرف على المركز إلى أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام يأتي بالتزامن مع معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، الأمر الذي يعد فرصة لمناقشة الوضع الراهن لزهور القطف ونباتات الزينة، ونحل العسل، بحضور كافة المختصين وأصحاب الشأن، وكذلك العاملين والمهتمين بهذا المجال، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والخروج بتوصيات تسهم في تذليل العقبات في هذا المجال الهام وهذه الصناعة الرائدة.