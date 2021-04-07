السيسي لإثيوبيا: الخيارات كلها مفتوحة فيما يخص سد النهضة
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة.
وأضاف: بقول لإثيوبيا، إن كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بسد النهضة.
وشرعت إثيوبيا منذ عام 2011 في بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل، وتتفاوض مصر والسودان مع أديس أبابا منذ وقتها على الوصول لصيغة قانونية لإدارة وتشغيل سد النهضة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث في 2011 كان هو المدخل لوجود تحدي لدينا في ملف المياه.
وأضاف: يوم 25 يناير تحديدا حسيت بقلق على مياهنا، وبسأل يا ترى: هل كل واحد فينا بيخاف على المية.
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