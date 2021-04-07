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السيسي: "يوم 25 يناير 2011 عرفت إن هيكون عندنا تحدي في المية"

12:06 م الأربعاء 07 أبريل 2021
السيسي: "يوم 25 يناير 2011 عرفت إن هيكون عندنا تحدي في المية"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما حدث في 2011 كان هو المدخل لوجود تحدي لدينا في ملف المياه.

وأضاف: يوم 25 يناير تحديدا حسيت بقلق على مياهنا، وبسأل يا ترى: هل كل واحد فينا بيخاف على المية.

وشرعت إثيوبيا منذ عام 2011 في بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل، وتتفاوض مصر والسودان مع أديس أبابا منذ وقتها على الوصول لصيغة قانونية لإدارة وتشغيل سد النهضة.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي 25 يناير 2011 السيسي ازمة المياه سد النهضة
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