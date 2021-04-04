"القسط والتأمين".. وزير المالية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات

كتب- محمد سامي:

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، في احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأكد مدبولي أن هذه المبادرة الرئاسية ستُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتيسير فرصة امتلاكهم لسيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم الكثير لتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم نتيجة ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، موضحًا أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى منح صاحب كل سيارة، بهذه المبادرة، مقابل حافز أخضر يبلغ 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكي، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسي، و25% بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص، لافتًا إلى أن "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" بوزارة المالية يتولى اتخاذ إجراءات سداد قيمة هذا الحافز كمقدم للسيارة الجديدة لشركات السيارات المشاركة في المبادرة.

وأكد وزير المالية، أنه تم التواصل مع المواطنين مقدمي طلبات الإحلال المستوفين لشروط الاشتراك في المبادرة، بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ويصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفًا، من بين 68 ألفًا، وفقًا لأولوية الحجز على الموقع الإلكترونى، وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، وإفادتهم برقم الطلب اللازم للدخول على الموقع الإلكترونى واستكمال الإجراءات ومتابعة موقف طلباتهم بشكل مستمر.

وأوضح وزير المالية أنه يتم أيضًا إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" على الهواتف المحمولة لمقدمي الطلبات غير الصحيحة، سواء كانت "بيانات شخصية، أو بيانات السيارة غير الصحيحة"، للدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للمبادرة: اضغط هنا، لمراجعة الشروط، وتدقيق البيانات عند إدخالها من واقع الرقم القومى، ورخصة تسيير المركبة.

كما أشار وزير المالية إلى المعايير التى يخضع لها تسليم سيارات المشاركين في المبادرة من بينها: "أسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين 7 موديلات و21 فئة، وأحد البنوك المشاركة وعددها 31 بنكًا تعمل في مصر، ليتلقى بعد ذلك تأكيدًا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي اختارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيًا إلى البنك الذي اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدًا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة".

كما أوضح الوزير أن القسط الشهري يتضمن التأمين على السيارة طوال مدة السداد ضد الحوادث والسرقة والفقد والتلف، وتأمين حياة على مالك السيارة بحيث تسقط الأقساط المتبقية في حالتي الوفاة والعجز.

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