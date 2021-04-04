رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان بتخفيضات 30%

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، الموسم السادس للمعرض السنوي "أهلًا رمضان" 2021، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ورافقه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء المعرض، واطمأن على جودة كافة السلع والمنتجات المعروضة به، وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل، كما تساءل عن حجم التخفيضات على كافة المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية، كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لاستمرار إقامة هذا المعرض سنويًا، والذي يضم كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار ملائمة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال قيام عدد كبير من الشركات بعرض منتجاتها، إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى.

وأشار وزير التموين إلى الحرص على إقامة المعرض، للسنة السادسة على التوالي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، ويتم إقامة 26 معرضًا في المحافظات بالتزامن مع هذا المعرض.

وأضاف وزير التموين: "يشارك في المعرض هذا العام 168 شركة عارضة لكافة السلع الرمضانية والأساسية، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيضات تتراوح من 18% إلى 28%، لافتًا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يُقام على مساحة إجمالية 12 ألف م2، وأن مساحة العرض تقع على مساحة 6200 م2، ويبلغ عرض الممرات 4 أمتار، وتشرف وزارة الصحة على كافة الإجراءات الاحترازية به.

وأشار الوزير إلى أن هناك 26 معرضًا رئيسيًا بالمحافظات، و161 شادرًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية.

ولفت المصيلحي إلى أنه يشارك في معارض "أهلاً رمضان" هذا العام أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها بدقة، تضم 1845 جناحًا/ ركنًا، بالإضافة إلى مشاركة بعض منافذ "جمعيتي"، مؤكدًا أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية للمشاركة لعدد 14 سلعة، بالإضافة إلى 24 قافلة، تتكون كل منها من 10 سيارات، بغرض وصول السلع للقرى والنجوع أيضًا.

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