أتربة عالقة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام حتى السبت
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 5 أبريل وحتى السبت المقبل.
وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:
الاثنين
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
الثلاثاء
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.
الأربعاء
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.
الخميس
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
واعتبارا أن الجمعة سيكون هناك انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ6 درجات.
الجمعة
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.
السبت
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
204256
عدد المصابين
-
155886
عدد المتعافين
-
12123
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان