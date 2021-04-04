أتربة عالقة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام حتى السبت

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 5 أبريل وحتى السبت المقبل.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الاثنين

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الثلاثاء

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

الأربعاء

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

الخميس

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

واعتبارا أن الجمعة سيكون هناك انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ6 درجات.

الجمعة

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

السبت

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.​