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أتربة عالقة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام حتى السبت

01:55 م الأحد 04 أبريل 2021
أتربة عالقة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام حتى السبت

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 5 أبريل وحتى السبت المقبل.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الاثنين

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الثلاثاء

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

الأربعاء

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

الخميس

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

واعتبارا أن الجمعة سيكون هناك انخفاض ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ6 درجات.

الجمعة

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

السبت

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.​

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أتربة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس التقلبات الجوية

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