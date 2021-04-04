مطور عقاري: 4 إجراءات لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، إن الاقتصاد العالمي يمر بتباطؤ منذ 2019 قبل "كورونا"، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي شهد حالة انكماش بنسبة 4%.

وأشار شلبي، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد المصري جاء خلال 2020 كأعلى نمو اقتصاد عالمي بنسبة أكثر من 3%، لافتًا إلى أن نسبة النمو متوقع وصولها العام الجاري إلى 2.8%، ويرتفع إلى 5.5% خلال العامين المقبلين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، أن القطاع العقاري قاطرة أساسية في الاقتصاد المصري؛ لكن حتى الآن حجم المعروض من الوحدات لم يصل إلى حجم الطلب على الشراء.

وقال شلبي، إن قطاع العقارات جاذب جدًّا للاستثمار الأجنبي؛ بسبب الزيادة السكانية وزيادة نسبة العمران في مصر، بجانب إجراءات الدولة لتسهيل الاستثمار في مصر؛ لكن نحتاج إلى تغييرات تشريعية خصوصًا التي تتعلق بصناديق الاستثمار العالمية، وإيجاد حوافز أكثر للمستثمرين، كما نحتاج إلى توافر معلومات عن القطاع العقاري من هيئة المجتمعات العمرانية، والتوسع في مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، لتشمل الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.​