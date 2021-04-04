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الإسكان: استكمال إجراءات التعاقد والاستلام لحاجزي وحدات الحصة العينية المملوكة للهيئة بـ 4 مدن جديدة

12:29 م الأحد 04 أبريل 2021
الإسكان: استكمال إجراءات التعاقد والاستلام لحاجزي وحدات الحصة العينية المملوكة للهيئة بـ 4 مدن جديدة

مشروع أرابيا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن استكمال إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية لحاجزي الحصة العينية المملوكة للهيئة بـ 4 مدن جديدة، والتي تم تخصيصها عن طريق الحجز الإلكتروني (On Line) بمشروعات: "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة، "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر، "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان، "بندر الربيع" بمدينة العبور.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه على حاجزي الوحدات التوجه للفروع المختصة لبنك التعمير والإسكان وفقاً للتالي: الحاجزون بمشروع "أرابيا" فرع الطاقة بمدينة نصر، والحاجزون بمشروع بندر العبور "فرع العبور - الجامعة"، والحاجزون بمشروع السويفي فرع العاشر من رمضان، والحاجزون بمشروع الياسمين "فرع شيل آوت بطريق مصر إسكندرية الصحراوي"، وذلك للبدء في الإجراءات الخاصة بسداد الرسوم المقررة وتقديم الشيكات للأقساط المستحقة عن باقي ثمن الوحدة واستكمال باقي الإجراءات للتعاقد والاستلام.​

مشروع أرابيا المجتمعات العمرانية وحدات سكنية المدن الجديدة

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