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كورونا في 24 ساعة| 7 أمراض خطيرة تسبب الإصابة ومحافظة تسجل صفر حالات

07:00 ص الأحد 04 أبريل 2021
كورونا في 24 ساعة| 7 أمراض خطيرة تسبب الإصابة ومحافظة تسجل صفر حالات

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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كورونا.. لحظة بلحظة

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  • 12123

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كورونا فى العالم

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  • 2838444

    عدد الوفيات

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