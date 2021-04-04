كورونا في 24 ساعة| 7 أمراض خطيرة تسبب الإصابة ومحافظة تسجل صفر حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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تاج الدين عن أعراض الموجة الثالثة: فيروس كورونا مرض تنفسي في الأساس

بريطانيا: فوائد لقاح أسترازينكيا تفوق مخاطره

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 130 مليونًا

صحة القليوبية: "صفر إصابات بفيروس كورونا"

إيطاليا: أضرار بمركز تطعيم بلقاح كورونا جراء انفجار قنبلتين حارقتين

"الصحة العالمية": لا معلومات حول موعد وصول الشحنة الأولى من لقاحات كورونا إلى ليبيا

فحص 200 سائح ضد كورونا في مطار شرم الشيخ الدولي

من السكر للسرطان.. 7 أمراض خطيرة تسبب إصابتك بكوفيد الشديد

الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

تقارير: بريطانيا تخطط لرفع حظر السفر السياحي مع تخفيف الإجراءات على متلقي لقاح كورونا

وكالة أدوية فرنسية ترصد 3 حالات جلطات دموية بعد التطعيم بأسترازينيكا

أسئلة متزايدة حول الآثار الجانبية المحتلمة للقاح أسترازينيكا

كورونا اليوم: اختبار لقاح لا يسبب آثار جانبية.. ومفاجأة بشأن المتغيرات الجديدة

إصابات كورونا تتجاوز 25 مليونًا في أمريكا اللاتينية

هل يمكن أن تنقل العدوى للآخرين حتى بعد تلقي لقاح كورونا

بعد ظهور متغيرات جديدة.. ما مدى فعالية لقاحات كورونا

لقاح كورونا: بدء حملة تطعيم عائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية

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