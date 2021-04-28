القصبي: خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل التحديات والصدمات

11:53 م الأربعاء 28 أبريل 2021
القصبي: خطة الإصلاح الاقتصادي جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل التحديات والصدمات

الدكتور عبد الهادى القصبي

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، إن خطة الإصلاح الاقتصادي، جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل التحديات والصدمات، لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" والتي ما كان أحد يتخيل الوضع لولا اتخاذها.

وقال القصبي خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية للعام المالي 2021/2022،:"لقد تحملنا جميعا وكذا الشعب بعض الأعباء، لكن لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت هناك أزمات في كافة مناحي الحياة والقطاعات المختلفة"، منوها إلى إشادات المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري وصموده.

وأضاف القصبي، أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 1.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 % ؜بنهاية العام الماضي، فضلا عن انخفاض العجز الكلي، متابعا:"بفضل الله حققنا معدلات إيجابية".

ولفت رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إلى أن مشروع موازنة 2021/2022 تأتي في ظل ظروف استثنائية بتفشي فيروس كورونا المستجد، ومواجهة العالم أجمع أزمة غير مسبوقة تتجاوز في تداعياتها كل الأزمات، وأثرت سلباً في كافة دول العالم، وربما داخل جميع القطاعات داخل الدولة الواحدة، بالتالي فإننا أمام مشروع موازنة وخطة تنمية مختلفة تتماشى مع الأوضاع العالمية.

عبد الهادي القصبي الإصلاح الاقتصادي مجلس النواب فيروس كورونا كوفيد - 19

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