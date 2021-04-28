برلماني يدعو وزيرة الصحة لشرح الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا أمام "النواب والشيوخ"

مصراوي

دعا محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاجتماع بممثلي الشعب بمجلسي الشيوخ والنواب، لعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا، وشرح الموقف بالكامل بشأن الإجراءات الخاصة لمجابهتها، مع شرح مدى استعداد المستشفيات.

وشدد في بيان له، الأربعاء، على عدم ترك الأمر لتبادل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي منعا للشائعات مما يساعد على نشر حالة فوضى ورعب المواطنين.

وأوضح أن الفترة الحالية مع تزايد الأعداد، تستوجب سرعة عقد جلسة بحضور وزيرة الصحة، والنظر فى المقترح الخاص بفرض حظر جزئي خاصة في الأسبوع المقبل، والذي يتصادف خلاله عدد من الإجازات، مقترحا أن يتم تطبيق الحظر من بعد الإفطار و حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ودعا إلى ضرورة إعطاء المواطنين علامات تشير لوجود خطر حقيقي، مشيرا إلى أن الحظر الجزئي سيكون بمثابة رسالة قوية للمواطنين حول خطورة الموقف".

وشدد سامى، على ضرورة تدشين حملة توعية جديدة لشراسة الموجة الثالثة تحث على ارتداء الكمامة والرجوع لاستخدام أدوات النظافة والتطهير، وزيادة حملات التطعيم بعد التأكد من توافر المصل بكميات كبيرة وكافية.

وطالب بتخصيص اعتماد جديد في الموازنة العامة لتوفير مستلزمات الوقاية والعزل في المستشفيات التي تعاني بشدة من نقص هذه المستلزمات وتعتمد بشكل كبير على مساهمات المجتمع المدني، مع وجود خطة عاجلة للتأكد من توافر الاكسجين وكذلك استعدادية المصانع لتوفيرها وتوفير وسائل النقل لتوصيلها للمستشفيات وفقا لجدول زمني محكم.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرار بشأن تنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، أيام السبت والاثنين المقبلين، يوم الأحد المقبل أيضا وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.