بتوجيهات الرئيس.. طائرة عسكرية لجمهورية الكونغو لتقديم مساعدات طبية - فيديو

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "نديجلى" في كنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية، المتمثلة فى الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة مـــن وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم، وضمن استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن.