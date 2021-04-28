نشوب حريق بسجن السيدات بالقناطر.. و"شمال الكهرباء" تفصل التيار

05:17 م الأربعاء 28 أبريل 2021
نشوب حريق بسجن السيدات بالقناطر.. و"شمال الكهرباء" تفصل التيار

سجن القناطر

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن فريقا من الصيانة والطوارئ التابع لشبكات القناطر الخيرية، فصل التيار الكهربائي عن سجن السيدات بالقناطر الخيرية لتأمين عمليات الإطفاء، والتأكد من عدم إلحاق أي أضرار بشرية سواء بالقوات أو المساجين، بعد نشوب حريق بالسجن.

وأكد "عفيفى" فى تصريحات خاصة لمصراوى، الأربعاء، أنه تم فصل التيار وتأمينها بالكامل لحين الاطمئنان على إطفاء الحريق.

سجن السيدات بالقناطر حريق بسجن القناطر فصل التيار الكهربائي

الخبر التالى:

مرصد الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد أمريكا في رمضان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الصحة: معدل إصابات كورونا الحالي 5 أضعاف العام الماضي.. و5 محافظات هي الأعلى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا