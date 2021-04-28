نشوب حريق بسجن السيدات بالقناطر.. و"شمال الكهرباء" تفصل التيار
كتب - محمد صلاح:
قال المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن فريقا من الصيانة والطوارئ التابع لشبكات القناطر الخيرية، فصل التيار الكهربائي عن سجن السيدات بالقناطر الخيرية لتأمين عمليات الإطفاء، والتأكد من عدم إلحاق أي أضرار بشرية سواء بالقوات أو المساجين، بعد نشوب حريق بالسجن.
وأكد "عفيفى" فى تصريحات خاصة لمصراوى، الأربعاء، أنه تم فصل التيار وتأمينها بالكامل لحين الاطمئنان على إطفاء الحريق.
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