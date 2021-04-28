الأهالي يعانون.. طلب إحاطة للحكومة لانتشار القمامة والروائح الكريهة بغرب سوميد- أكتوبر

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ووزير التنمية المحلية، بشأن معاناة الأهالي بمنطقة غرب سوميد بالمجاورة ١٣ بمدينة ٦ أكتوبر من معدلات إلقاء القمامة في الشوارع وانتشار الروائح الكريهة.

وأكد حسين، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن الأهالي بمنطقة غرب سوميد، بمدينة ٦ أكتوبر، يعانون التداعيات السلبية لانتشار القمامة وسط الشوارع وشروع النباشين بالعبث فيها؛ مما يترتب عليها رائحة كريهة تسيطر على الشوارع، وستكون سببًا لانتشار الأمراض، بجانب مخلفات البناء التي يتم إلقاؤها بالشوارع.

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى أن اهتمام الدولة المصرية بملف القمامة ومواجهة إشكالياتها يتطلب حسمًا من وزارة التنمية المحلية والإسكان في هذه المنطقة؛ حيث المعاناة كبيرة بين الأهالي بمنطقة غرب سوميد بالمجاورة ١٣ بمدينة ٦ أكتوبر من معدلات إلقاء القمامة في الشوارع وانتشار الروائح الكريهة.