البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد غدا من دير مارمينا بمريوط

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر كنسية مسؤولة، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس خميس العهد غدا من دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، والذي يعتبر أهم قداس في العام لدى الأقباط، حيث يعد ذكرى تأسيس سر التناول أحد أهم ثوابت الإيمان المسيحي، وذلك في العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.

وأضافت المصادر لمصراوي، اليوم، أن البابا من المقرر أن يعود إلى القاهرة بعد قداس خميس العهد، ليترأس صلوات الجمعة العظيمة (أقدس أيام السنة للأقباط)، وكذلك قداس عيد القيامة مساء السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان قد وجه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.​