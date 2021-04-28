البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد غدا من دير مارمينا بمريوط

01:59 م الأربعاء 28 أبريل 2021
البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد غدا من دير مارمينا بمريوط

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر كنسية مسؤولة، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس قداس خميس العهد غدا من دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، والذي يعتبر أهم قداس في العام لدى الأقباط، حيث يعد ذكرى تأسيس سر التناول أحد أهم ثوابت الإيمان المسيحي، وذلك في العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.

وأضافت المصادر لمصراوي، اليوم، أن البابا من المقرر أن يعود إلى القاهرة بعد قداس خميس العهد، ليترأس صلوات الجمعة العظيمة (أقدس أيام السنة للأقباط)، وكذلك قداس عيد القيامة مساء السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان قد وجه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.​

البابا تواضروس قداس خميس العهد دير مارمينا بمريوط بطريرك الكرازة المرقسية

الخبر التالى:

بدون جمهور.. الإنجيلية تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات احتفالها الرسمي بعيد القيامة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 223514

    عدد المصابين

  • 167900

    عدد المتعافين

  • 13107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الوزراء: 5 أيام إجازة رسمية من الغد بمناسبة 3 أعياد وتدبير احترازي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا