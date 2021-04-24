وزير النقل يوجه بتطبيق لائحة الجزاءات على سائق قطار 810 لعدم ارتدائه الزي الرسمي

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، محطة رمسيس للسكك الحديدية.

بدأ الوزير الجولة بتفقد الساحة الخارجية لمحطة سكك حديد مصر، واطمأن على سهولة حصول الركاب على التذاكر وعلى حوكمة دخول الركاب إلى المحطة، وتفقد أرصفة 3 و4 و5.

لاحظ الوزير عدم ارتداء بعض الركاب في المحطة للكمامة، ووجه بإلزام كل الركاب بارتداء الكمامات داخل القطارات والمحطات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والتقى وزير النقل عددًا من الركاب، ودار حوار بينهما حول استمرار خطة تطوير السكة الحديد، ثم صعد الوزير إلى كابينة جرار قطار رقم 810 القادم من كفر الشيخ إلى رمسيس؛ حيث أمر بتطبيق لائحة الجزاءات على السائق بسبب عدم ارتدائه الزي الرسمي.

وشدد الوزير على ضرورة ارتداء كل العاملين الكمامة، مؤكدًا أن ما حدث من هذا السائق هو عدم انضباط؛ سواء بعدم ارتدائه الزي الرسمي أو عدم ارتدائه الكمامة؛ حيث يجب أن يكون الانضباط عنوان كل العاملين بالسكة الحديد؛ خصوصًا أنه تم توفير الزي الرسمي لكل العاملين بالهيئة وكل الإمكانات.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد ورؤساء شركات (الخدمات المتكاملة المختصة بأعمال النظافة والأمن الإداري وإجيفراي وإيرتراك المختصين بأعمال تجديدات السكة).

وأكد الوزير في بداية الاجتماع استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري والاستفادة المثلى من إمكانات كل فرد في السكة الحديد، مع استمرار الدورات التثقيفية والتعليمية والتدريبية ودورات رفع المستوى على المعدات الجديدة، وأن تكون هناك معايير دقيقة لتقييم كل المتدربين، وكذلك ضرورة وجود دورات تثقيفية تشمل معلومات عامة تشمل كل ما يتعلق بالسكة الحديد وكذلك دورات سلوكية ونفسية وتوعية للتعامل الجيد مع الركاب ومع أفراد فريق العمل، مشيرًا إلى أن هذا في ما يخص العنصر البشري الحالي المؤهل.

وأوضح وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا وجديدًا كليًّا عما كان يتم قبل ذلك؛ حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة، وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي.

ويتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تمامًا تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة؛ حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى، كما تتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية، كما يتضمن أي تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بندًا خاصًّا بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المُعِدَّة الجديدة؛ سواء أكانت جرارات أم عربات جديدة.

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جميع العاملين بالسكة الحديد، وأن يكون هناك تلاحم بين قيادات السكة الحديد وكل العاملين بها، وانتشار القيادات بين طوائف التشغيل وفي الورش المختلفة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع لسرعة الإنجاز.

واستعرض وزير النقل الإجراءات العاجلة الخاصة بتنفيذ خطة تطوير السكة الحديد والتي تشمل تطوير كل عناصر منظومة السكة الحديد؛ حيث يتم توريد جرارات وعربات جديدة بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي وتطوير المحطات وأرصفتها وتطوير المزلقانات وإصلاح كل أسوار السكة الحديد الحالية، ثم إنشاء أسوار على جانبي السكة الحديد في أماكن وجود الكتل السكنية، وكذلك تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية، ثم في الخطوط الفرعية؛ خصوصًا أنه سيتم ازدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الإشارات بها، وكذلك تجديد السكة وضرورة أهمية الإسراع في تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وتابع الوزير: بالإضافة إلى تطوير الورش وإقامة هناجر جديدة بها وإمدادها بكل المعدات الحديثة وتحويل بعض الورش إلى شركات؛ مثل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبو راضي.

وتطرق الوزير إلى أهمية لجنة المشتريات في توفير قطع الغيار اللازمة وفقًا لاحتياجات الورش وتحقيق التكامل بين الورش المختلفة في هذا المجال، وكذلك أهمية لجنة الحوافز بالورش وأهمية قيام كل فرد بتنفيذ مهام وظيفته على أكمل وجه وأن تتم المراجعة والتفتيش الدوري لأوامر التشغيل والانضباط التام في أداء كل المهام والمرور الدوري على السكة وتنفيذ أعمال الصيانة على مدار الساعة وحوكمة الإجراءات؛ خصوصًا المتعلقة بالسلامة والالتزام التام بكل وسائل السلامة، وكذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل، وأن يتم تعيين خريجي معهد وردان بهيئة السكة الحديد؛ خصوصًا أنهم قد تلقوا كل العلوم والنواحي التدريبية الخاصة بالسكة الحديد وَفق نظم التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الوزير بأنه في حالة تخفيض سرعة القطارات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يتم إعلام الركاب بذلك وبشكل دوري.