التعليم تكشف حقيقة إلزام طلاب الثانوية "المنازل" بكافة الاختبارات التجريبية

07:14 م الجمعة 23 أبريل 2021
التعليم تكشف حقيقة إلزام طلاب الثانوية "المنازل" بكافة الاختبارات التجريبية

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء حول إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لإلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة، مُوضحةً أن هؤلاء الطلاب سيدخلون الامتحان التجريبي لشهر يونيو فقط دون أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونيًا على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبارات تجريبية للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

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