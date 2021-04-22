اليوم.. "كتاب مصر" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعم الموقف المصري السوداني في سد النهضة

11:07 ص الخميس 22 أبريل 2021
اليوم.. "كتاب مصر" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لدعم الموقف المصري السوداني في سد النهضة

اتحاد كتاب مصر

كتب- مصراوي:

تقيم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبدالهادي، لقاءً فكريًا، ومؤتمرًا صحفيًا، يصدر بعده بيان من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن حق مصر والسودان في حصتيهما في مياه النيل، ووقوف الاتحاد العام الذي يمثل آلاف الأدباء والكتاب والمفكرين في 18 دولة عربية من المحيط إلى الخليج، مع الموقف المصري السوداني في المطالبة بحقوق الدولتين التاريخية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية القائمة.

ويأتي المؤتمر الصحفي في وجود عدد من الخبراء والقانونيين والمسئولين، وذلك اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساء، بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك,

سد النهضة اتحاد الكتاب كتاب مصر مصر السودان اثيوبيا

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