مدبولى يُثنى على توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح سينوفاك فى مصر

05:07 م الأربعاء 21 أبريل 2021
مدبولى يُثنى على توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح سينوفاك فى مصر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لياو لى تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ونقل رئيس الوزراء، لسفير الصين شكر الحكومة المصرية للجانب الصينى على الدعم الذى قدمته الصين لمصر للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لا سيما ما يخص جرعات اللقاح التى تلقتها مصر كهدية من الصين، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على الصين التى تربطها علاقات تعاون وإخاء مع مصر منذ عقود.

وأثنى رئيس الوزراء على الاتفاقيتين الموقعتين اليوم مع شركة سينوفاك، لتصنيع اللقاحات فى مصر من خلال شركة فاكسيرا، واصفاً الاتفاق بأنه مهم جداً، ويمنح مصر الفرصة لتصنيع لقاحات كورونا محلياً، كما أعرب عن تطلعه لسرعة تنفيذ الاتفاق وبدء التصنيع فى أسرع وقت ممكن.

وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لسرعة تلقى دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات مع شركة سينوفارم، والتى تصل إلى ٤٠ مليون جرعة، حتى يتسنى التوسع فى عملية التطعيم.

من جانبه، وعد السفير الصينى بالقيام بما يلزم من أجل المساعدة فى سرعة توريد دفعات كبيرة من لقاح سينوفارم، من الكمية التى تعاقدت عليها مصر، مؤكداً تقدير الصين البالغ لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وكذا فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى بشقيقه الرئيس تشى جين بينج.

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