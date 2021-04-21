تكون سحب ركامية.. الأرصاد تنشر صور الأقمار الصناعية لمناطق سقوط الأمطار

03:27 م الأربعاء 21 أبريل 2021
تكون سحب ركامية.. الأرصاد تنشر صور الأقمار الصناعية لمناطق سقوط الأمطار

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صورا من الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكون بعض السحب الركامية على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الشرقية ومناطق من الصعيد.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، قد يتساقط من السحب الركامية الأمطار الخفيفة وسرعان ما تنتهي مع دخول الليل وانخفاض درجة حرارة سطح الأرض.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على شمال البلاد".

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