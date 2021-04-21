الحرارة تراجعت 12 درجة.. هل تتعرض البلاد لموجات حارة أخرى؟ الأرصاد توضح

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت درجات الحرارة على مدار الـ5 أيام الماضية على أغلب الأنحاء حيث سجلت على القاهرة 41 درجة والجنوب الصعيد 42 درجة والسواحل الشمالية 40 درجة، لتنخفض بشكل سريع خلال الـ24 ساعة الماضية بقيم تتراوح بين 10 و12 درجة وتسجل على القاهرة اليوم 29 درجة.

الارتفاع في الحرارة ثم الانخفاض المفاجئ جعل البعض يتساءل هل نشهد موجات شديدة الحرارة خلال فصل الربيع مثل الموجة الأخيرة؟

الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدأ منذ أمس الثلاثاء ومستمر خلال اليومين المقبلين، لافتًا إلى أن حالة الطقس مستقرة خلال هذه الفترة، بخلاف استمرار ارتفاع الحرارة على المناطق الجنوبية والتي تصل لـ40 درجة.

وأضاف شاهين، أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يمكن أن نشهد ارتفاعا في الحرارة نهارا ثم انخفاضها بشكل سريع خلال فترات الليل، بجانب بعض الظواهر الجوية الأخرى، ومن الوارد خلال فصل الربيع أن نشهد تقلبات جوية في أي وقت.

وتابع: "حالة الطقس أصبحت مستقرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى لكن المناطق الجنوبية ما زالت متأثرة بمنخفض السودان الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة هناك، كما يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا".

وأكد شاهين أن فصل الربيع عادة ما يشهد تسجيل أعلى درجة حرارة خلال العام، وهذا حدث العام الماضي حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة والبالغة 43 درجة خلال شهر مايو الماضي.