حدث في 8 ساعات| مدبولي و11 وزيرًا يصلون ليبيا.. وشحنات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام
كتب-محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث استعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل، وتطوير الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، واعلان وزارة الصحة استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال أيام.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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