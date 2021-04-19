هل يؤدي طلاب "المنازل والإعادة" بالثانوية العامة الاختبارات التجريبية؟ الحكومة تحسم الجدل

11:43 ص الإثنين 19 أبريل 2021
هل يؤدي طلاب "المنازل والإعادة" بالثانوية العامة الاختبارات التجريبية؟ الحكومة تحسم الجدل

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة غير صحيح.

وأكد المركز في بيان صحفي، أنه لا صحة لإلزام طلاب "المنازل والإعادة والتقسيم" في الشهادة الثانوية العامة بإجراء كافة الاختبارات التجريبية المقررة، مُوضحةً أن هؤلاء الطلاب سيدخلون الامتحان التجريبي لشهر يونيو فقط دون أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، سيؤدي طلاب الشهادة الثانوية امتحاناتهم إلكترونياً على التابلت، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، ويتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه، في حين سيتم إجراء اختبارات تجريبية للطلاب لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، وذلك قبل الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء طلاب المنازل الثانوية العامة الاختبارات التجريبية

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