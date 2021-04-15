البابا تواضروس يهنئ الرئيس والإخوة المسلمين بشهر رمضان

01:22 ص الخميس 15 أبريل 2021
البابا تواضروس يهنئ الرئيس والإخوة المسلمين بشهر رمضان

البابا تواضروس الثاني

كتب - مينا غالي:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لجميع المصريين المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي الدولة بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ أمس الثلاثاء.

وهنأ قداسة البابا خلال اجتماعه الأسبوعي، جميع المسؤولين في كافة الدول العربية بالمناسبة ذاتها. وقال قداسة البابا:

"أحب أولًا أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم اللي بييجي من السنة للسنة هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة بيحتفل به إخواتنا المسلمين واحنا سبقناهم في أصوامنا من فترة ونلاقي الأصوام والأعياد تتلاحق. واحنا كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين.

وتابع: أهنئ جميع المسئولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس وجميع المسئولين مش في مصر فقط لكن في العالم العربي كله."

البابا تواضروس الثاني السيسي رمضان المسلمين

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