القاهرة 30 درجة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كل الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وتابعت الهيئة: بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 16

الإسكندرية 24 15

وادى النطرون 26 14

طنطا 29 15

شبين الكوم 30 16

دمنهور 26 15

بلطيم 24 14

مطروح 24 14

السلوم 25 15

سيوة 29 13

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

الزقازيق 30 16

المنصورة 29 15

الإسماعيلية 30 14

السويس 30 15

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 30 16

نخل 30 10

نويبع 31 18

طابا 30 15

كاترين 25 12

الطور 28 16

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 31 18

مرسى علم 30 18

الفيوم 31 16

بنى سويف 32 16

المنيا 32 16

أسيوط 33 17

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

إدفو 36 20

أبوسمبل 35 21

الوادى الجديد 35 16

شلاتين 30 20

أبو رماد 29 20

حلايب 29 21