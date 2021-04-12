السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

(مصراوي):

هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت حرم الرئيس في تدوينة لها عبر موقع التواصل "فيسبوك": "ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير".