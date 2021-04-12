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السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

07:00 م الإثنين 12 أبريل 2021
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

السيدة انتصار السيسي

(مصراوي):

هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت حرم الرئيس في تدوينة لها عبر موقع التواصل "فيسبوك": "ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير".

انتصار السيسي شهر رمضان السيسي فيسبوك

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