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تصل لـ2100 جنيه.. مجلس الصحفيين يوافق على زيادة المعاشات 20%

07:15 م الإثنين 12 أبريل 2021
تصل لـ2100 جنيه.. مجلس الصحفيين يوافق على زيادة المعاشات 20%

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، اليوم الاثنين، على اقتراح نقيب الصحفيين بزيادة مبلغ معاش النقابة المقرر للزملاء بجدول المعاشات بنسبة 20% بنفس نسبة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ليرتفع من 1750 جنيهًا إلى 2100 جنيه شهريًا، بدء من الأول من يوليو 2021.

كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تحديد جدول يومي لحضور أعضاء مجلس النقابة بحيث يتواجد يوميًا عضوان من أعضاء المجلس.

وفي وقت سابق اليوم، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين سيقترح على مجلس نقابة الصحفيين زيادة معاشات زملاءنا بنسبة 20%، مثلما تمت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنفس ذات النسبة، موضحا أن هذا الأمر سيكلف النقابة قرابة 10 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي المعاشات سنويا 42 مليون جنيه.

وأضاف رشوان، خلال لقاءه بمحرري نقابة الصحفيين، اليوم، أنه سيتم إعادة هيكلة لكشوف الصحفيين المتعطلين، بعد وضع قواعد قانونية واضحة وسليمة لصرف اعانات البطالة، وكذلك زيادة إعانة البطالة بنسبة 20%، متابعًا: "سنضع قواعد قانونية واضحة ومعلنة وشفافة وقابلة للطعن عليها، سواء بالضم أو الاستبعاد".

نقابة الصحفيين المعاشات معاشات الصحفيين ضياء رشوان

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