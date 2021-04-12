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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بحلول شهر رمضان

06:26 م الإثنين 12 أبريل 2021
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بحلول شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

من ناحيته، أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

السيسي شهر رمضان عبدالمجيد تبون الجزائر

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