أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس زراعة البرلمان يطالب الحكومة بتنمية الموارد بدلا من زيادة الإيرادات

03:40 م الإثنين 12 أبريل 2021
رئيس زراعة البرلمان يطالب الحكومة بتنمية الموارد بدلا من زيادة الإيرادات

النائب هشام الحصري

كتب- نشأت علي:

طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة، بأن تتبنى سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، التي تتبعها الحكومة، والتي بدورها تمس المواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق أقصى عائد منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020.

وأضاف الحصري، أيضا هناك تعديات من الأهالي على بعض المساحات غير المستغلة وما امكن حصره منها أكثر من 4 آلاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا، مطالبا بضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية في تنمية الثروة الحكومية.

وتابع، أيضا الثروة السمكية تعانى من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالي، ما يتطلب إعادة النظر في ذلك.

كما انتقد الحصري، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة في تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.

هشام الحصري زراعة البرلمان تنمية الموارد زيادة الإيرادات الحكومة مجلس النواب

الخبر التالى:

وزيرة الصحة توجه بإصدار "كارت طوارئ" لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 210489

    عدد المصابين

  • 159499

    عدد المتعافين

  • 12445

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 136570909

    عدد المصابين

  • 109760575

    عدد المتعافين

  • 2948088

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:محدش بعيد عننا.. الخط الأحمر يمتد لسد النهضة: كيف تصاعد خطاب السيسي خلال الأزمة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا