رئيس زراعة البرلمان يطالب الحكومة بتنمية الموارد بدلا من زيادة الإيرادات

كتب- نشأت علي:

طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة، بأن تتبنى سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، التي تتبعها الحكومة، والتي بدورها تمس المواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق أقصى عائد منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020.

وأضاف الحصري، أيضا هناك تعديات من الأهالي على بعض المساحات غير المستغلة وما امكن حصره منها أكثر من 4 آلاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا، مطالبا بضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية في تنمية الثروة الحكومية.

وتابع، أيضا الثروة السمكية تعانى من عدم الاستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالي، ما يتطلب إعادة النظر في ذلك.

كما انتقد الحصري، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة في تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.