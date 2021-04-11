كرم جبر: الصحافة القومية لها دور مهم وقوي ولن نسمح بتصفيتها وضربها أو الهجوم عليها

كتب- مينا غالي:

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الصحافة القومية لها دور مهم وقوي في الدولة، ولن نسمح بتصفيتها وضربها أو الهجوم عليها.

وأشار جبر، خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتسليم إخطارات توفيق أوضاع الإصدارات القومية، إلى أن هناك تجارب رائعة لمواكبة الثورة التكنولوجية، فضلاً عن وجود محاولات ناجحة لاصلاح مسار المؤسسات الصحفية القومية وعلاج المشكلات التي تواجهها من عقود، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات مهمة للأمام.

وأشار جبر الي أن البعض يحاول الهجوم على المؤسسات الصحفية القومية والانتقاص من دورها، ولكن علينا أن ندافع عنها ونتمسك بها، موضحاً أنها صحافة الشعب وممولة من أموال الشعب، وليس لها ولاء إلا للمصلحة العليا للدولة المصرية.

وقال إن المؤسسات الصحفية القومية تحملت أعباء كثيرة خلال العقود الأخيرة، مشدداً على أنها هي الدعم والسند والظهر الذي وقف في ظهر الدولة، ولم تحيد يميناً او يسارا، وظلت مدافعا قويا وصلبا عن الدولة.

وأوضح أن تسليم شهادات اليوم جاء تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ التي ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

كما يأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة الوطنية للصحافة، وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وتقام احتفالية، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الكاتب الصحفي كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الاصدارات القومية.