كورونا في 24 ساعة| قفزة في الإصابات وتحذير من موجة شرسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 600 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159054 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

كورونا اليوم: حلقة مفقودة تكشف سر تعافي بعض المرضى.. وهذا ما يجب تناوله قبل وبعد أخذ اللقاح

​​التصدي بكل قوة وحسم.. برلماني يحذر من انتشار "كورونا" بسبب التجمعات في رمضان

لبنان تتسلم 46800 جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مستشفى العزل بالعبور: الموجة الحالية أشد شراسة وهناك زيادة ملحوظة بأعداد مصابي كورونا

الكويت: 7 مراكز جديدة للتطعيم ضد كورونا

الصحة: هناك زيادة في أعداد الحالات المتوسطة والخطيرة لمصابي كورونا

"أغلبهم عائلات".. رئيس "علمية كورونا": رصدنا زيادة في أعداد مصابي الفيروس خلال الفترة الأخيرة

دراسة: الأمريكيات من أصل إفريقى أكثر عرضة للوفاة بكورونا بـ3 مرات مقارنة بالرجال البيض

فنزويلا تدفع الـ50% اللازمة للحصول على لقاحات من "كوفاكس"

أمريكا: تسجيل 31.1 مليون إصابة بكورونا

وزير الصحة السوداني: عدم الإغلاق مرهون بالالتزام بالإجراءات الصحية

تركيا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة و248 وفاة بكورونا

تطعيم 2300 شخص بلقاح كورونا في دمياط

السعودية تعلن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

‏المغرب: 4.4 ملايين شخص تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد

الصحة الروسية: نطور لقاحا جديدا ضد "كوفيد- 19" وسيخرج إلى النور قريبا

السعودية: 70 كاميرا حرارية على أبواب المسجد الحرام لرصد درجات الحرارة للمعتمرين

تقرير: الدول الأوروبية تواجه عدة عراقيل في حملات التطعيم ضد كورونا

كيف تختلف أعراض سلالات ومتغيرات كورونا الجديدة عن الفيروس الأصلي؟

قبل موجة "كورونا" الثالثة.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" موقف الكنائس من الغلق في أسبوع الآلام