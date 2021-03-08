رئيس الإنجيلية: المرأة هي المكون الإنساني الأعظم تأثيرًا في المجتمع

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، سيدات العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال العالمى بيوم المرأة: "يحتفل العالم اليوم بدور المرأة العظيم في حياة البشرية، اليوم نتذكر المكون الإنساني الأعظم تأثيرًا في المجتمع، مصدر الحياة الملهمة للمسؤولية وبناء القيم والمواظبة والإنجاز؛ شكرًا سيدات العالم".